Российский рубль немного вернул позиции против доллара США
Американский доллар на утро 14 августа подешевел по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 рубль и составил 66,8 рубля.
Курс евро снизился на 98 копеек, достигнув отметки в 76,34 рубля.
Некоторые эксперты опасались, что из-за царящего на рынке эмоционального негатива, вызванного геополитическими рисками, обвал может продолжиться вплоть до 70 рублей за доллар.
Другие считают, что российская валюта уже «достигла дна», а значит, можно ожидать некоторого укрепления, передает «Экономика сегодня».
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