Российский робот-андроид FEDOR в 2021 году полетит в космос

Российский робот-андроид ФЕДОР (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research — Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) в 2021 году полетит в космос.

Проект робота представил публике вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Он утверждает, что Федора планируют отправить в космос в качестве члена экипажа орбитального корабля.

"Разорванная в клочья страна" создаёт робота — члена экипажа орбитального корабля. Под этот проект будет сформировано КБ молодых учёных под руководством генконструктора по пилотируемым программам Е.А.Микрина", — написал в своем Facebook Рогозин.

Андроид будет способен самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости им может управлять оператор.

В проекте участвует Центр развития робототехники, он создан при Фонде перспективных исследований в прошлом году. Сегодня фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано 35 лабораторий в ведущих вузах и научных институтах страны, сообщает РИА Новости.