Российский режиссер Леонид Хейфец попал в больницу

Театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец был госпитализирован в Москве из-за нарушения сердечного ритма.

Директор Театра имени Маяковского, в котором работает Леонид Хейфец, Леонид Ошарин заявил, что с режиссером уже все в порядке, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В театре отметили, что режиссер в ближайшие гастроли театра в Прибалтику не поедет, а также выразили надежду на скорейшее выздоровление режиссера, передает ТАСС.