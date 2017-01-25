Российский проект конституции Сирии предполагает создание курдской автономии

В проекте новой конституции Сирии, подготовленном российскими специалистами и переданном представителям сирийской оппозиции, содержится пункт о создании курдской автономии.

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в делегации оппозиции на переговорах в Астане.

- Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию, - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в документе фиксируется «право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального».

Ранее специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил журналистам, что российская делегация передала представителям оппозиции проект конституции страны, желая ускорить процесс сближения позиций противоборствующих в САР сторон.

По словам президента РФ Владимира Путина, межсирийские переговоры в Астане должны стать базой для продолжения диалога в Женеве.

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