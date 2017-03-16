Российский МИД посоветовал аналитикам НАТО изучить творчество Евгения Петросяна
Аналитикам НАТО, назвавшим передачу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации» следует обратить самое пристальное внимание на изучение творчества артиста эстрады Евгения Петросяна. С таким предложением выступило российское внешнеполитическое ведомство.
«Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН «инструментом политической стратегической коммуникации»: Петросян, между прочим, тоже старался!» — цитирует RT сообщение МИД РФ в Facebook.
Ранее сообщалось, что Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom на основании аналитических исследований творчества Клуба веселых и находчивых пришел к выводу, что передача используется Кремлем в пропагандистских целях.
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