Российский МИД посоветовал аналитикам НАТО изучить творчество Евгения Петросяна

Аналитикам НАТО, назвавшим передачу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации» следует обратить самое пристальное внимание на изучение творчества артиста эстрады Евгения Петросяна. С таким предложением выступило российское внешнеполитическое ведомство.

«Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН «инструментом политической стратегической коммуникации»: Петросян, между прочим, тоже старался!» — цитирует RT сообщение МИД РФ в Facebook.

Ранее сообщалось, что Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom на основании аналитических исследований творчества Клуба веселых и находчивых пришел к выводу, что передача используется Кремлем в пропагандистских целях.