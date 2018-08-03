Российский политолог рассказал об опасностях мессенджера «Telegram»

Политолог Александр Асафов заявил, что сервис по сбору личных данных россиян «Паспорта» через мессенджер «Telegram» Павла Дурова с последующей кросс-авторизацией был запущен изначально «сырым».

По мнению Александра Асафова, на гражданах России его испытывали. Сервис «Паспорта» нужен для более глобального проекта, на который владелец «Telegram» сейчас выбивает международное финансирование.

Политолог уверен, что доверчивые люди сами загружают персональные данные без вопросов о защищенности. Инженеры Павла Дурова шлифуют свой продукт для западных рынков, а то, что граждане РФ понесут ущерб из-за утечки паспортов в сеть, владельца мессенджера не волнует.

Накануне российские эксперты рассказали, что запущенный сервис «Telegram Passport» небезопасен – загруженные в него сканы документов легко получить при помощи обычной атаки (методом подбора паролей).

По словам Александра Асафова, хакеры всего мира это уже сделали, в результате сотни каналов в открытом доступе выкладывают конфиденциальные данные тысяч россиян – сканы паспортов, СНИЛС, водительских удостоверений, отмечает «Экономика сегодня».

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