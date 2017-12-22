Российский пловец установил мировой рекорд

Российский спортсмен Климент Колесников установил мировой рекорд на турнире «Кубок Владимира Сальникова» в Санкт-Петербурге.

Дистанцию в 100 метров он проплыл на спине за 48,90 секунды, улучшив таким образом достижение американца Мэттью Гриверса на две сотых секунды, передает ТАСС.

Колесников является четырехкратным чемпионом Европы в плавании на короткой воде, а также двукратным серебряным призером ЧЕ.