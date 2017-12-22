Российский пловец установил мировой рекорд
Российский спортсмен Климент Колесников установил мировой рекорд на турнире «Кубок Владимира Сальникова» в Санкт-Петербурге.
Дистанцию в 100 метров он проплыл на спине за 48,90 секунды, улучшив таким образом достижение американца Мэттью Гриверса на две сотых секунды, передает ТАСС.
Колесников является четырехкратным чемпионом Европы в плавании на короткой воде, а также двукратным серебряным призером ЧЕ.
Следующая новость Европу ждет наплыв «климатических беженцев»
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии