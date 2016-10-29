Российский пловец Морозов впервые выиграл общий зачет Кубка мира
Пловец Владимир Морозов первым из россиян выиграл общий зачет Кубка мира по плаванию. На заключительном, девятом этапе Кубка мира в Гонконге он победил на дистанции 100 метров.
Результат Морозова - 50,33 секунды. Теперь в активе 24-летнего пловца 604 очка и он стал недосягаем в общем зачете Кубка мира для ближайшего преследователя - южноафриканца Чада ле Кло.
В плавании на 100 метров на спине победил россиянин Станислав Донец, его результат - 50,46 секунды, сообщает «Интерфакс».
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