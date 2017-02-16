Российский писатель Захар Прилепин стал фигурантом уголовного дела на Украине
Российский писатель Евгений (Захар) Прилепин стал фигурантом уголовного дела на Украине, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, досудебное расследование ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Ранее СМИ сообщили о том, что 13 февраля Прилепин посетил ДНР, где глава Донецкой народной республики Александр Захарченко присвоил писателю звание майора.
По словам Захарченко, Прилепин также занимает должность советника главы ДНР и должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.
Как уточняет «Интерфакс», в прошлом Прилепин был командиром отделения в ОМОН, воевал в Чечне.
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