Российский писатель Захар Прилепин приступил к обязанностям замкомбата в ДНР
Писатель Захар Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов ДНР – эту информацию подтвердила пресс-служба главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
В комментарии для РИА Новости Прилепин отметил, что намерен оставаться в Донбассе. Ранее в интервью «Комсомольской правде» он сообщал, что занял пост заместителя командира батальона спецназа ДНР.
Захар Прилепин обладает боевым опытом – он служил командиром отделения в ОМОНе, в 1996 и 1999 годах принимал участие в контртеррористической операции на территории Чечни. Первые произведения опубликовал в 2003 году.
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