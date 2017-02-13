Российский писатель Захар Прилепин приступил к обязанностям замкомбата в ДНР

Писатель Захар Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов ДНР – эту информацию подтвердила пресс-служба главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

В комментарии для РИА Новости Прилепин отметил, что намерен оставаться в Донбассе. Ранее в интервью «Комсомольской правде» он сообщал, что занял пост заместителя командира батальона спецназа ДНР.

Захар Прилепин обладает боевым опытом – он служил командиром отделения в ОМОНе, в 1996 и 1999 годах принимал участие в контртеррористической операции на территории Чечни. Первые произведения опубликовал в 2003 году.