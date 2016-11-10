Российский певец Шура попал в «черный список» Украины

Власти Украины запретили въезд на территорию страны российскому певцу Александру Медведеву, выступающему под псевдонимом Шура.

Народный депутат Украины Оксана Корчинская, являющаяся инициатором запрета, пояснила, что Шура многократно нарушал украинские законы.

Вместе с тем, как отмечает «Подмосковье сегодня», главной причиной стали высказывания певца, в которых он заявил, что Крым – часть России.

Представитель певца уже подтвердил отмену ближайшего выступления артиста.