Российский отряд космонавтов остался без женщин
Женщины не смогли пройти жесткий отбор в российский отряд космонавтов, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
По его словам, всего на место в отряде претендовали 87 представительниц прекрасного пола.
«На сегодняшний момент ни одна женщина отбор не прошла, среди кандидатов, которые будут допущены к дальнейшим этапам отбора, женщин тоже нет», - сказал Власов.
Формирование отряда завершится к середине текущего года. Подать документы в российский отряд космонавтов могли все желающие, однако приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием, сообщает «360».
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