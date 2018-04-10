Российский отряд космонавтов остался без женщин

Женщины не смогли пройти жесткий отбор в российский отряд космонавтов, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

По его словам, всего на место в отряде претендовали 87 представительниц прекрасного пола.

«На сегодняшний момент ни одна женщина отбор не прошла, среди кандидатов, которые будут допущены к дальнейшим этапам отбора, женщин тоже нет», - сказал Власов.

Формирование отряда завершится к середине текущего года. Подать документы в российский отряд космонавтов могли все желающие, однако приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием, сообщает «360».