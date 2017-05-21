Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко, который был осужден в США.

Как сообщает РИА Новости, омбудсмен рассказала, что к ней на прием приходила жена россиянина. Она пожаловалась Москальковой на скромное питание в американской тюрьме и на невозможность передать что-либо заключенному.

Москалькова отметила: «Я уже неоднократно пыталась через посольство поставить вопрос о возможности моего посещения».

Ярошенко осудили в 2011 году на 20 лет тюрьмы общего режима по обвинению в участии в сговоре с целью доставить в США крупную партию наркотиков. В Америку его привезли из Либерии в 2010 году. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре приговора для Ярошенко.

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