Российский омбудсмен Москалькова попросит о помиловании Ярошенко
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается обратиться к властям США с просьбой о помиловании летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме.
«Сейчас прорабатываю вопрос с тем, чтобы обратиться на самый высокий уровень о возможности его помилования или перевода в страну», - цитирует омбудсмена РИА «Новости».
Москалькова сообщила, что беседовала с женой Ярошенко, которая рассказал ей об условиях содержании пилота в США. По ее словам, тот в результате скудного питания и отсутствия витаминов «превратился в старика».
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