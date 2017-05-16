Российский омбудсмен Москалькова попросит о помиловании Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается обратиться к властям США с просьбой о помиловании летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме.

«Сейчас прорабатываю вопрос с тем, чтобы обратиться на самый высокий уровень о возможности его помилования или перевода в страну», - цитирует омбудсмена РИА «Новости».

Москалькова сообщила, что беседовала с женой Ярошенко, которая рассказал ей об условиях содержании пилота в США. По ее словам, тот в результате скудного питания и отсутствия витаминов «превратился в старика».