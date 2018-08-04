Российский МИД насчитал 54 санкционных «наката» от США
Санкции против банка «Агросоюз» оказались 54 попыткой давления со стороны Штатов, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его мнению, принятие ограничительных мер против России демонстрирует беспомощность США. Рябков отметил, что конгрессмены ввели новые санкции «в надежде лучше запомниться избирателям» перед выборами в конгресс, которые состоятся в ноябре, передают «Известия».
Накануне, 3 августа, Минфин США ввел санкции против банка «Агросоюз». По данным американских властей, кредитное учреждение переводило финансы в Северную Корею, в отношении которой также наложены американские санкции.
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