Российский космонавт полетит к Луне на американском корабле
Первый полет к Луне российский космонавт может совершить на американском корабле Orion, которому предстоит отбуксировать российскую шлюзовую камеру к спутнику Земли, рассказал источник в космической отрасли.
По словам собеседника «РИА Новости», космонавт должен будет участвовать в монтаже российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar- Orbital Platform — Gateway.
Начало строительства станции запланировано на 2022 год, а российский отсек к ней будет присоединен уже в 2024 году.
Информацию подтвердили в РКК «Энергия», где занимаются производством шлюзовых камер, сообщает агентство Nation news.
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