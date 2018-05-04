Российский космонавт полетит к Луне на американском корабле

Первый полет к Луне российский космонавт может совершить на американском корабле Orion, которому предстоит отбуксировать российскую шлюзовую камеру к спутнику Земли, рассказал источник в космической отрасли.

По словам собеседника «РИА Новости», космонавт должен будет участвовать в монтаже российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar- Orbital Platform — Gateway.

Начало строительства станции запланировано на 2022 год, а российский отсек к ней будет присоединен уже в 2024 году.

Информацию подтвердили в РКК «Энергия», где занимаются производством шлюзовых камер, сообщает агентство Nation news.