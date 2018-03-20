Российский космонавт оценил вклад Илона Маска в науку

Российский космонавт Олег Артемьев отметил вклад главы американской компании Tesla Илона Маска в мировую науку. По его словам, благодаря основателю космической компании SpaceX Илону Маску ряд российских космических проектов могут быть реализованы значительно раньше.

Он также отметил, что пилотируемые полеты будут реализованы лишь после 2030-2040 годов, но все может измениться благодаря Илону Маску, который анонсировал полет к Марсу гораздо раньше.

«Если он реализует свои планы, то, может быть, и мы подтянемся, и сроки изменятся», — считает российский космонавт.

Ранее Маск заявил, что его компания надеется осуществить полет на Марс в 2020-2025 годах, сообщает «РИА Новости».