Российский корабль-разведчик приблизился к базе подводных лодок ВМС США
Американский телеканал Fox News сообщил о заметном сближении разведывательного корабля ВМФ РФ «Виктор Леонов» с военно-морской базой США в штате Коннектикут.
Накануне американцы заметили корабль в 112,7 км от береговой линии штата Делавэр, сегодня же он подошел еще почти на 65 км ближе к акватории США.
«Виктор Леонов» не пересекал границу территориальных вод Соединенных Штатов и там рассчитывают, что корабль в режиме патрулирования продолжит движение на юг вдоль Восточного побережья и вернется в Карибское море, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
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