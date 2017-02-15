Российский корабль-разведчик приблизился к базе подводных лодок ВМС США

Американский телеканал Fox News сообщил о заметном сближении разведывательного корабля ВМФ РФ «Виктор Леонов» с военно-морской базой США в штате Коннектикут.

Накануне американцы заметили корабль в 112,7 км от береговой линии штата Делавэр, сегодня же он подошел еще почти на 65 км ближе к акватории США.

«Виктор Леонов» не пересекал границу территориальных вод Соединенных Штатов и там рассчитывают, что корабль в режиме патрулирования продолжит движение на юг вдоль Восточного побережья и вернется в Карибское море, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.