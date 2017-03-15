Российский контрактник стал фигурантом дела об утрате оружия в Сирии

Российский контрактник Артем Хилько, проходивший службу в Сирии в составе одного из подразделений Таманской мотострелковой дивизии, обвиняется в нарушении правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, повлекших их утрату.

Как уточняется в материале, рядового судят по статье 348 Уголовного кодекса.

Вместе с тем, следствие не разглашает подробности утраты оружия Хилько, известно лишь, что преступление было совершено в Сирии.

Предполагается, что рядовой по какой-то причине, например в результате кражи или ДТП, утратил некий спецгруз, который принял под свою материальную ответственность на период перевозки.

По данным газеты «Коммерсант», Таманская мотострелковая дивизия занимается перевозкой грузов из порта Тартус на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Рядовой полностью признал свою вину. Из-за грифа секретности дело Хилько направили в Московский окружной военный суд, который позже передал его суду в Ростове-на-Дону.