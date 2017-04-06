Российский книжный фестиваль посетит автор «Игры престолов»
Американский писатель Джордж Мартин, перу которого принадлежит цикл «Песнь льда и пламени», положенный в основу телесериала «Игра престолов», приедет в Россию на книжный фестиваль.
«Именно автор «Игры престолов» станет в этом году почетным гостем Петербургской фантастической ассамблеи», - цитирует «Лента.ру» организатора мероприятия Наталью Витько. Оно будет проходить с 18 по 21 августа.
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