Российский книжный фестиваль посетит автор «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, перу которого принадлежит цикл «Песнь льда и пламени», положенный в основу телесериала «Игра престолов», приедет в Россию на книжный фестиваль.

«Именно автор «Игры престолов» станет в этом году почетным гостем Петербургской фантастической ассамблеи», - цитирует «Лента.ру» организатора мероприятия Наталью Витько. Оно будет проходить с 18 по 21 августа.