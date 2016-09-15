Российский журналист ранен в ходе обстрела в ДНР

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что неподалеку от Донецкого аэропорта был ранен российский журналист Максим Фадеев.

Инцидент случился в ночь на четверг при фиксации обстрелов со стороны Вооруженых сил Украины.

- При фиксации обстрелов подразделений ВСУ получил ранения российский журналист информационного агентства News Front. В настоящий момент он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, - цитирует Басурина «Интерфакс».

По его словам, представитель СМИ ранен в туловище, челюсть и шею.