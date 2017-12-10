Российский журналист пострадал от слезоточивого газа в Вифлееме

Полиция Израиля применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Вифлееме. Среди пострадавших оказался российский журналист.

Израильские военные разгоняли протестующих у границы с Израилем. Подростки поджигали мусор, перекрывали улицы с помощью баррикад, кидали камни в сторону границы.

Военные в ответ на их действия выпустили гранаты со слезоточивым газом. Корреспондент «РИА Новости» оказался в облаке дыма, не успев убежать.

Ранее стало известно, что решение США признать Иерусалим столицей Израиля вызвало массовые протесты в стране.