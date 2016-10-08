Российский хоккеист Якупов перешел в «Сент-Луис»
Российский хоккеист Наиль Якупов в результате обмена перешел из «Эдмонтона» в «Сент-Луис», сообщается на официальном сайте НХЛ.
В качестве компенсации за 23-летнего хоккеиста «Эдмонтон» получил форварда Зака Почиро и право выбора в третьем раунде драфта 2017 года, который может стать выбором во втором раунде 2018 года, если россиянин забросит не менее 15 шайб в предстоящем сезоне.
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