Российский хоккеист Якупов перешел в «Сент-Луис»

Российский хоккеист Наиль Якупов в результате обмена перешел из «Эдмонтона» в «Сент-Луис», сообщается на официальном сайте НХЛ.



В качестве компенсации за 23-летнего хоккеиста «Эдмонтон» получил форварда Зака Почиро и право выбора в третьем раунде драфта 2017 года, который может стать выбором во втором раунде 2018 года, если россиянин забросит не менее 15 шайб в предстоящем сезоне.