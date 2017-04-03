Российский хоккеист спровоцировал драку на матче НХЛ

Россиянин Александр Овечкин стал инициатором массовой драки в матче НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Инцидент произошел в третьем периоде, когда Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. Тот в итоге покинул игру из-за травмы лица. После этого пострадал еще Джош Андерсен, получивший от россиянина удар в нос.

Поведение Овечкина вынесено на рассмотрение комиссии НХЛ, сообщает Nation News.