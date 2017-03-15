Российский хакер нанес миру ущерб в 500 миллионов долларов

Прокуратура США установила, что гражданин России Марк Вартанян, также известный как Kolypto, разработал компьютерный вирус под названием «Цитадель», поразивший около 11 миллионов компьютеров по всей планете.

Ущерб, нанесенный разработанной Вартаняном программой, оценен в 500 миллионов долларов.

Федеральный прокурор Джон Хорн заявил, что Вартанян причинил огромный финансовый ущерб частным лицам и финансовым институтам по всему миру. 14 марта состоялось первое заседание суда по делу хакера после экстрадиции из Норвегии, состоявшейся в декабре 2016 года, сообщает агентство Nation news.