Российский гроссмейстер Юрий Елисеев трагически погиб в 20 лет

Экс-чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев трагически погиб, сорвавшись с двенадцатого этажа, сообщил близкий друг Елисеева Даниил Дубов, также являющийся гроссмейстером.

По его словам, Елисеев пытался перелезть из окна на балкон двенадцатого этажа, но сорвался.

Елисеев становился чемпионом мира среди кадетов 2012 года, в 2013 году получил звание гроссмейстера, в возрасте до 16 лет выигрывал чемпионат России по классическим шахматам, сообщает ТАСС.