Российский гонщик Даниил Квят останется в Red Bull еще на два года

Команда Red Bull решила продлить контракт с российским гонщиком Даниилом Квятом на два года, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на СМИ.

Причиной такого решения стало улучшение выступлений Квята после летнего перерыва. Решающим стало выступление Квята на Гран-при Сингапура, где он долго сдерживал атаки Макса Ферстаппена.

Также в пользу Квята сыграло то, что его потенциальный сменщик — Пьер Гасли — на последнем этапе в Малайзии утратил лидерство в чемпионате GP2. При этом несколько недель назад появилась информация о том, что к Квяту присматривается команда Renault. Экс-менеджер команды «Формулы-1», промоутер Оксана Косаченко в интервью НСН рассказала, какой вариант развития событий был бы предпочтительным для Квята.