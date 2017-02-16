Российский Генштаб сообщил о важном успехе на переговорах в Астане по Сирии
В ходе крайне сложных консультаций и встреч участники переговоров по урегулированию конфликта в САР сумели разработать схему обмена пленными и телами погибших, сообщил представитель Минобороны РФ.
Как рассказал замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Афанасьев, сегодня сторонам удалось сформировать механизм обмена насильственно удерживаемых лиц, прежде всего женщин и детей, сообщает РИА Новости.
«Кроме того, впервые в положение о совместной оперативной группе, которое было сегодня утверждено, включен пункт об обмене телами погибших, что, на наш взгляд, также будет служить укреплению мер доверия», — отметил также Сергей Афанасьев.
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