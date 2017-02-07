Российский Генштаб подсчитал потери боевиков в Сирии с начала года

Только в районе сирийского города Эль-Баб российские военные самолеты с 1 января уничтожили 892 объекта террористов. В целом же в результате действий ВКС потери террористов составляют тысячи различных объектов, сообщил представитель Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.

«С 1 января нанесено поражение 4608 объектам террористов», - заявил Рудской. По его словам, за последний месяц только на севере провинции Алеппо сирийская правительственная армия при поддержке ВКС РФ выбила боевиков из 35 населенных пунктов.

«Установлен контроль над территорией площадью более 300 квадратных километров. Правительственные войска находятся в полутора километрах южнее города Эль-Баб», - цитирует ТАСС Сергея Рудского.

Он также рассказал, что с начала года российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 с начала года совершили 36 боевых вылетов в район города Дейр-эз-Зор и уничтожили 34 объекта ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).