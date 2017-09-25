Российский генерал погиб в Сирии

Генерал -лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии по время минометного обстрела на передовом командном пункте сирийской армии, где он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора.

Погибший Асапов посмертно представлен к высшей государственной награде - Ордену Мужества.

По данным Минобороны, ранение, которое получил российский генерал, оказалось смертельным. Сообщает агентство Nation news.

С начала российской военной операции в Сирии число погибших военнослужащих составило 37 человек. Потери террористов, как сообщил в августе командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, за три летних месяца составили более 8 тысяч человек.