Российский генерал погиб в Сирии
Генерал -лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии по время минометного обстрела на передовом командном пункте сирийской армии, где он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора.
Погибший Асапов посмертно представлен к высшей государственной награде - Ордену Мужества.
По данным Минобороны, ранение, которое получил российский генерал, оказалось смертельным. Сообщает агентство Nation news.
С начала российской военной операции в Сирии число погибших военнослужащих составило 37 человек. Потери террористов, как сообщил в августе командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, за три летних месяца составили более 8 тысяч человек.
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