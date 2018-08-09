Российский футболист Федор Смолов лишен водительских прав

Октябрьский районный суд лишил футболиста Федора Смолова водительских прав за аварию 1 августа в Краснодаре.

Футболист разбил свою дорогую иномарку стоимостью девять миллионов рублей. По словам спортсмена, он выжил благодаря подушке безопасности.

Сам Федор Смолов объяснил причину ДТП плохим самочувствием, передает «360».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!