Российский фрегат «Сметливый» вошел в Средиземное море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" вошел в акваторию Средиземного моря. Накануне фрегат вышел из базы в Севастополе, взяв курс на греческий порт Пирей.

Экипаж российского корабля примет участие в мероприятиях перекрестного Года России и Греции, которые пройдут с 31 октября по 1 ноября в Афинах и Пире. Торжественные мероприятия приурочены к 165-летию со дня рождения Великой княгини Ольги Константиновны Романовой, которая, став королевой Греции, посвятила жизнь укреплению и развитию российско-греческих отношений, а также дипломатическому и гуманитарному сближению двух стран.

В минувшую среду в акваторию Средиземного моря на усиление постоянного оперативного соединения вошла корабельная авианосная группа ВМФ России, возглавляемая авианосцем "Адмирал Кузнецов", напоминает «Интерфакс».

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