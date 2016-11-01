Российский фильм «Притяжение» окупился еще до выхода в прокат

Съемки кинокартины Федора Бондарчука «Притяжение» окупились еще до выхода фильма в прокат благодаря продаже прав показа картины за рубежом. Продюсером картины стал Дмитрий Рудовский.

По его словам, права на прокат фильма проданы во Францию, Германию, Китай, а также на Тайвань и в Малайзию. - Мы, считайте, их уже окупили одними продажами за рубеж, потому что фильм пользуется огромным интересом», - цитирует Рудовского РИА «Новости».

Продюсер картины уточнил, что затраты на съемки и дальнейшую работу по производству составили порядка 400 миллионов рублей.

Российская картина Федора Бондарчука была представлена зрителям на неделе российского кино в Лос-Анжелесе, где состоялся предварительный показ 20-минутного материала. В основе сюжета лежит сценарий, согласно которому инопланетный корабль терпит крушение в московском районе Чертаново. Пришельцы не настроены враждебно по отношению к землянам, однако не все жители планеты в этом уверены, и некой группе молодых людей предстоит выяснить истинные намерения инопланетян.

В фильме задействованы известные российские актеры Олег Меньшиков и Сергей Гармаш. По словам продюсера, Москва была выбрана местом действия событий картины не случайно, и сам город стал одним из главных действующих персонажей.