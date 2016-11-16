Российский экспорт газа возрастет к 2020 году

Согласно аналитическим данным Международного энергетического агентства, объем экспортируемого Россией газа увеличится к 2020 году на 3,9 процента, что составит около 200 миллиардов кубометров. Согласно прогнозам ведомства, к 2020 году поставка газового сырья из России составит уже более 400 миллиардов кубометров в год.

- Ключевой задачей для газовой промышленности РФ в долгосрочной перспективе является открытие новых экспортных рынков через разработки газовых месторождений и прокладывание трубопроводов на азиатский рынок, а также СПГ-терминалы, которые могут предоставить России больше возможностей для ее экспортной стратегии, – цитирует выдержку из доклада МЭА одно из информационных агентств России.

В тексте доклада Международного энергетического агентства, который включает анализ рынка поставок российского газа, также содержатся некоторые выводы относительно дальнейших тенденций развития этого вида экспорта со стороны РФ.

Согласно анализу экспертов, «для того, чтобы эти новые экспортные артерии начали развиваться, потребуется время, но начиная с проекта "Ямал СПГ", а затем и "Силы Сибири", они положат начало снятию инфраструктурных ограничений с начала 2020-х годов», – цитирует выдержку из доклада МЭА агентство «Федерал Пресс».