Российский экипаж победил в зачете грузовиков на "Дакаре"

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" стал первым в зачете грузовиков на ралли "Дакар". Для 32-летнего Николаева эта победа стала второй в карьере.

В первый раз Николаев добился победа ни ралли в 2013 году. Всего же команда "КамАЗ-мастер" в 14-й раз отпраздновала успех в авто-марафоне.

В этом году ралли "Дакар" проходит в Парагвае, Аргентине и Боливии, напоминает ТАСС.