Российский экипаж победил в зачете грузовиков на "Дакаре"
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" стал первым в зачете грузовиков на ралли "Дакар". Для 32-летнего Николаева эта победа стала второй в карьере.
В первый раз Николаев добился победа ни ралли в 2013 году. Всего же команда "КамАЗ-мастер" в 14-й раз отпраздновала успех в авто-марафоне.
В этом году ралли "Дакар" проходит в Парагвае, Аргентине и Боливии, напоминает ТАСС.
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