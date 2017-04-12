Российский дипломат отчитал постпреда Великобритании при ООН

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков потребовал от британского постпреда Мэтью Райкрофта перестать оскорблять Россию.

В своем выступлении Райкрофт заявил, что Россия утратила доверие и злоупотребляет своим правом вето. В ответ на это Сафронков заметил, что британский дипломат предъявляет оскорбительные требования гарантам перемирия в САР, тогда как его страна обслуживает интересы террористических группировок.

Он также отметил, что Райкрофт стремится затруднить усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры препятствует политическому процессу и привносит в ООН враждебность.

«Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!», - цитирует РИА «Новости» Сафронкова.