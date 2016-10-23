Российский дайвер погиб в загоревшемся автомобиле в Таиланде

Россиянин, работавший на острове Пхукет инструктором по дайвингу, погиб в Таиланде в горящем автомобиле. Машина работала на сжиженном газе, что слало причиной пожара неизвестно.

Автомобиль, внутри которого находился 27-летний россиянин, загорелся во время движения на одной из дорог Пхукета. Очевидцы вызвали спасателей, однако спасти водителя не успели, сообщает ТАСС.

Полиция обнаружила внутри машины оборудование для дайвинга.