Российский дайвер погиб в загоревшемся автомобиле в Таиланде
Россиянин, работавший на острове Пхукет инструктором по дайвингу, погиб в Таиланде в горящем автомобиле. Машина работала на сжиженном газе, что слало причиной пожара неизвестно.
Автомобиль, внутри которого находился 27-летний россиянин, загорелся во время движения на одной из дорог Пхукета. Очевидцы вызвали спасателей, однако спасти водителя не успели, сообщает ТАСС.
Полиция обнаружила внутри машины оборудование для дайвинга.
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