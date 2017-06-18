Российский боксер Сергей Ковалев не смог взять реванш у Уорда

Российский боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO Сергей Ковалев проиграл американскому спортсмену Андре Уорду.

Как пишет РИА Новости, бой между соперниками закончился техническим нокаутом в восьмом раунде. Ковалев получил удар ниже пояса, пропустил еще несколько ударов, после чего рефери остановил бой и присудил победу Уорду. При этом россиянин был в сознании и намеревался продолжить поединок.

В 2016 году Ковалев проиграл американцу в Лас-Вегасе и потерял чемпионские пояса. Тогда Россия была не согласна с решением американских рефери.