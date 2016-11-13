Российский боец Нурмагомедов одержал победу над американцем Джонсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Майкла Джонсона на турнире UFC 205.

Поединок проходивший в Нью-Йорке, завершился в третьем раунде. Нурмагомедов провел болевой прием и заставил американца сдаться, сообщается на сайте UFC.

Эта победа еще на шаг приблизила российского бойца к поединку за титул UFC в легком весе. На сегодняшний день Нурмагомедов не проиграл ни одного боя в своей карьере. Почти две трети поединков он выиграл досрочно.