Российский боец Нурмагомедов одержал победу над американцем Джонсоном
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Майкла Джонсона на турнире UFC 205.
Поединок проходивший в Нью-Йорке, завершился в третьем раунде. Нурмагомедов провел болевой прием и заставил американца сдаться, сообщается на сайте UFC.
Эта победа еще на шаг приблизила российского бойца к поединку за титул UFC в легком весе. На сегодняшний день Нурмагомедов не проиграл ни одного боя в своей карьере. Почти две трети поединков он выиграл досрочно.
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