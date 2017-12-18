Российский бобслеист получил пожизненную дисквалификацию

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от соревнований российского бобслеиста Алексея Воеводу.

Данное решение было принято на основании результатов расследования комиссии Дениса Освальда. Россиянин признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте МОК.

Воевода завоевал золотые награды на соревнованиях двое и четверок на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. В настоящее время он является депутатом Госдумы.