Российский бегун Алексеев выиграл Московский марафон с рекордным временем

Россиянин Артем Алексеев стал победителем Московского марафона, пробежав дистанцию 42 км 195 метров за 2 часа 13 минут 40 секунд. Этот результат - новый рекорд Московского марафона. Предыдущий рекорд принадлежал Кибету Барнгетуни из Кении, который в 2014 году финишировал через 2 часа 17 минут 23 секунды, сообщает Интерфакс. Второе место занял Федор Шутов, третье - Юрий Чечун. Они уступили А.Алексееву 51 секунду и 1 минуту 27 секунд соответственно.

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