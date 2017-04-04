Российский автопром радует продажами новых моделей

Российский концерн АвтоВАЗ значительно повысил планку продаж в марте 2017 года. Количество проданных автомобилей выросло сразу на 13% в годовом выражении, до 25,1 тысячи автомобилей, отмечает RG.ru

Нарастает популярность у модели Lada Xray – за март было продано 3020 автомобилей (в два раза выше показателей января).

Больше всего автомобилей было продано марка Vesta – 6036 единиц (почти на тысячу единиц выше февральского показателя).

По словам президента концерта Николя Мора, АвтоВАЗ в течение пяти лет, к 2022 году, планирует выйти на экспорт 20% готовой продукции. Концерн планирует достичь безубыточности по итогам уже 2018 года.