Российский автомобильный рынок по итогам 2016 года сохранил пятое место в Европе

В России в 2016 году был продан 1425721 автомобиль – это пятый показатель в Европе. На шестом месте расположилась Испания, где было реализовано 1147007 машин – на 10,9 процента больше, чем в 2015 году.

Лидером по реализации новых автомобилей в 2016 году является Германия. В ФРГ было продано 3351607 автомобилей – на 4,5 процента больше, чем годом ранее, - сообщает издание «Мой мотор».

Как указывает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA), положительная динамика продаж новых легковых автомобилей в ФРГ отмечается на протяжении трех лет, при этом показатель 2016 года является лучшим за последние семь лет.

Вторым крупнейшим рынком автомобилей в Европе является Великобритания. В 2016 году в Соединенном Королевстве было продано 2692786 машин (рост на 2,3 процента). На третьем месте по числу проданных автомобилей стоит Франция. Здесь было реализовано 2015086 машин (рост на 5,1 процента). Обошла Россию также Италия, где продано 1824968 автомобилей (рост на 15,8 процента).

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