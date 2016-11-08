Российский авианосный флот в ближайшие сутки нанесет удар по боевикам в Алеппо

Группа российских кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» и тяжелым ракетным крейсером «Петр Великий» в ближайшие сутки готовится нанести удар по позициям боевиков в сирийском Алеппо.

«Завершившая переход в Средиземное море и прибывшая к берегам Сирии авианосная группа Северного флота ВМФ России в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» готовится нанести удар по позициям боевиков в районе Алеппо в ближайшие сутки», — сообщила «Газета.ру» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Как подчеркнул собеседник издания, «атака с использованием крылатых ракет «Калибр» и палубной авиации будет нанесена по боевикам на подступах к городу, но не по жилым кварталам».