Российский адмирал похвалил новый авианосец США

Военно-морские силы США получили новый авианосец Gerald R. Ford, стоимость которого составляет 13 миллиардов долларов.

Корабль поступил на вооружение, но его испытания будут продолжаться еще два года.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов назвал авианосец новинкой мирового уровня, победой американской науки и промышленности.

«Это действительно высший уровень, который надо исследовать. Такого у нас пока нет», - сказа адмирал в интервью НСН. По его мнению, России может понадобится 25-30 лет для выхода на аналогичный уровень.