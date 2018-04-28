Российским заключенным помогут заработать

В России может появиться интернет-ресурс для размещения заказов предпринимателей и диалога по условиям сотрудничества между бизнесом и учреждениями ФСИН.

Согласно тексту письма, которое глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов направил президенту Торгово-промышленной палаты России, на едином ресурсе должна размещаться информация о производимой заключенными продукции и товарах, а также обсуждаться условия сотрудничества.

По словам сенатора, уже сейчас есть успешный опыт сотрудничества между производствами колоний и предпринимателями.

В качестве примера он привел статистику Алтайского края, где в 2017 году было заключено более 150 договоров с оборотом 140 миллионов рублей.

Заключенным, отбывающим наказание в Рязанской области предлагают налаживать совместное с бизнесменами производство по изготовлению детских автокресел, оборудования для городских спортплощадок, упаковки, пишет «Парламентская газета».