Российским туристам визу в ОАЭ будут ставить в аэропорту
Объединенные Арабские Эмираты упрощают въезд российским туристам. С 1 февраля они будут получать визы в эту страну прямо в аэропорту.
Стоимость въездных документов составит 70-85 долларов.
В настоящее время Москва ожидает от ОАЭ подтверждения новых правил въезда.
Эмираты не относятся к числу самых востребованных россиянами направлений. Власти страны надеются на то, что упрощение процедуры въезда будет способствовать росту турпотока из России, сообщает НСН.
Следующая новость Минфин рассчитал девальвацию рубля
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии