Российским туристам визу в ОАЭ будут ставить в аэропорту

Объединенные Арабские Эмираты упрощают въезд российским туристам. С 1 февраля они будут получать визы в эту страну прямо в аэропорту.

Стоимость въездных документов составит 70-85 долларов.

В настоящее время Москва ожидает от ОАЭ подтверждения новых правил въезда.

Эмираты не относятся к числу самых востребованных россиянами направлений. Власти страны надеются на то, что упрощение процедуры въезда будет способствовать росту турпотока из России, сообщает НСН.