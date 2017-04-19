Российским туристам посоветовали избегать многолюдных мест Таиланде
Ростуризм порекомендовал соотечественникам, отдыхающим в Таиланде, избегать мест большого скопления людей, а туроператоров попросил информировать клиентов о возможных опасностях, связанных с терактами в стране.
Некоторое время назад стало известно, что в Таиланде произошла серия из 13 взрывов. Они прогремели в провинциях Наративат, Паттани, Сонгкла и Ялла в местах так или иначе, связанных с полицией или армией. В большинстве случаев взрывались ручные гранаты, которые неизвестные бросали с проезжающих мотоциклов.
В МИД России на данный момент не располагают сведениями о том, есть ли россияне среди пострадавших в результате этих инцидентов, передает РИА «Новости».
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