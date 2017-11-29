Российским студентам поднимут стипендии в 2018 году
Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что с 1 сентября 2018 года студенческие стипендии вырастут на 4%.
Она пояснила, что объем стипендиального фонда вырастет на 3 млрд 700 млн рублей, а в бюджете России уже заложены средства на увеличение стипендий.
Ольга Васильева добавила, что в следующем году также вырастут средства на строительство новых общежитий, передает ТАСС.
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