Российским студентам поднимут стипендии в 2018 году

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что с 1 сентября 2018 года студенческие стипендии вырастут на 4%.

Она пояснила, что объем стипендиального фонда вырастет на 3 млрд 700 млн рублей, а в бюджете России уже заложены средства на увеличение стипендий.

Ольга Васильева добавила, что в следующем году также вырастут средства на строительство новых общежитий, передает ТАСС.