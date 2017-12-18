Российским производителям лекарств упростят жизнь

Российским фармацевтическим компаниям не придется повторно регистрировать для производства импортные субстанции, входящие в состав медицинских препаратов, сообщил член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, разрабатывающий соответствующий законопроект.

По его словам, необходимо упростить систему регулирования ввоза лекарственных веществ для производства препаратов.

«В федеральном законе об обращении лекарственных препаратов на сегодняшний день есть определённая правовая коллизия, когда зарегистрировав субстанцию в составе лекарственного препарата, её приходится повторно регистрировать для производства», — рассказал депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Он пояснил, что в настоящее время эта процедура занимает более полутора лет. Фаррахов также рассказал, что подготовленная им поправка окажет существенную поддержку отечественным производителям.